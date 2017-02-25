25.02.2017 16:58:17

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi futsalda il şampiyonu oldu

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, okul sporları futsal genç kızlar turnuvasında il şampiyonu oldu.

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Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, okul sporları futsal genç kızlar turnuvasında il şampiyonu oldu.2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları futsal genç kızlar il birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi, il şampiyonu olurken Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, müsabakalara katılım sağlayan tüm okullara sporculara, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Müsabakalar sonunda derece giren sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Dereceye giren okulların madalya ve kupaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından verildi.