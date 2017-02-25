25.02.2017 16:54:20

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyelerinin sinema keyfi

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, 'Sosyal hayatta engel yok' projesi kapsamında sinema etkinliğine katıldı.

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Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, 'Sosyal hayatta engel yok' projesi kapsamında sinema etkinliğine katıldı.Dernek Başkanı İsmail Çelik, ilkbaharın ilk izlerinin belirmesiyle birlikte kış süresince evde kalan üyeler için sinema etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik, "Sosyal hayatta engel yok projemiz kapsamında dernek üyelerimizi sinemaya götürdük. Dernek gönüllü üyemiz Ayşen Badın'ın sinema sponsorluğu ve Bozüyük Belediyesi engelsiz ulaşım aracı hizmeti ile ağır geçen kış şartlarından sonra engelli ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını arttırmak, moral motivasyonlarını yükseltmek istedik. Cinetime 4. salonda "Olanlar Oldu", filmini izleyerek yüksek motivasyon kazanarak mutlu bir şekilde etkinliğimiz sona erdi. Etkinliğimize ulaşım desteği veren Bozüyük Belediyemize ve gönüllü üyemiz Ayşen Badın'a sinema için çok teşekkür ederiz" dedi.