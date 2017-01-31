31.01.2017 13:31:32

Bozüyük Belediyesi zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek gramajlarına yönelik denetim yaptı.

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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek gramajlarına yönelik denetim yaptı.Rutin olarak gerçekleştirilen ve ekmek fırınlarına yönelik yapılan denetimlerde ekmek gramajlarının haricinde; genel temizlik, fiyat tarifesi ve kişisel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Fırınlarda yapılan denetlemelerde ekipler pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü gerçekleştirerek belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların unlu mamul tüketiminde gönül rahatlığıyla hareket edebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.