06.02.2017 17:46:31

Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında S plaka yönetmeliği kabul edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda uzun süredir merakla beklenen S plaka yönetmeliği plan ve bütçe komisyonunun kararı doğrultusunda meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda uzun süredir merakla beklenen S plaka yönetmeliği plan ve bütçe komisyonunun kararı doğrultusunda meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.İlk gündem maddesinde 5393 Sayılı Kanunun 18 ve 49. maddeleri ve belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11.'inci maddesine göre boş kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi.Bursa BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının açık bulunan 2017 yılı Mali Destek Programları ile 2017 yılı Teknik Destek Programlarına, AB Hibe Programlarına, yurt dışı ülkelerin hibe programları kapsamındaki hibe teklif çağrıları ile Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının, kamu kurum ve kuruluşlarının teşvik kapsamındaki proje karşılığı hibe ve destek programlarına proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum /kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Fatih Bakıcı' ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.Belediye tarafından 2017 yılında 2016 yılının kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin d bendi ve 68. maddesine göre; belediyenin mevcut borçlarının kapatılması araç gereç alımı ve gerçekleştireceği projelerin finansmanını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı bankalar fonlar, kredi kuruluşları gibi finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler ve anlaşmalar yapılması konusunda belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.2 Ocak 2017 tarih ve 03 sayılı meclis kararında sehven "binde yedisini geçemez" olarak yazılan ibarenin "binde on ikisini geçemez" şeklinde belirtilen kanun maddelerinin uygunluğu geçerli olmak üzere; Bu kanun hükümleri gereğince ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına ve ilçemizi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere; kişi başı 5 bin TL yi geçmemek üzere nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya yetki verilmesi şeklinde düzeltmelerin yapılarak görüşülmesi yapıldı. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi (d) fıkrasına ve 15. maddesi (i) fıkrasına istinaden; Yeni Mahalle 1144 ada 6 ve 8 nolu parselde kayıtlı taşınmazların kamulaştırma giderleri için 1 milyon 665 bin 629,00 TL bedelin İller Bankasından kredi alınmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi.5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesi (d) fıkrasına, kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmeliğine istinaden; Çarşı Mahalle, 12 ada 203 nolu parselde belediye adına kayıtlı ve imar planımızda kapalı spor tesisi alanında kalan taşınmazın; kapalı spor salonu ve her türlü spor tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi.Ardından belediye imar komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi..Devamında belediye plan bütçe komisyonuna sevk edilen S plaka yönetmeliğiyle ilgili olarak konuların görüşülmesi yapıldı. Plan bütçe komisyonu, ilçede faaliyet gösterecek S plakalı araç sayısının 300 adet olmasına, 3 yıla kadar kiraya verilmesine ve il dışından gelecek servis araçları güzergah belgesi ücretinin 650 TL ve il içi güzergah belgesi ücretinin 300 TL olmasına ve 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesi ne komisyonumuzca oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. Komisyonun kararı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.Ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 18/ m bendine göre 7 Mayıs 2012 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Bozüyük belediyesi (S) servis araçları yönetmeliğinin, günümüz koşullarına göre güncellenmiş olduğu ve yönetmeliğin Belediye Zabıta Müdürlüğünden komisyona geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile kabul edildi. Toplantının sonunda CHP grubu adına meclis üyesi Coşkun Aksu'nun kapalı Pazar ve hal projesinin mevcut durumlarıyla ilgili sorusu Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından cevaplandırıldı.