02.03.2017 18:13:07
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 5 Mart 2017 Pazar günü yapılacak tiyatro etkinliğinde sevilen çizgi film Buz Devri'nin Kayıp Yumurta adlı Tiyatro Oyunu sahnelenecek. Maskotlu, müzikli ve danslı çocuk tiyatrosu saat 13:00 ve 15:00'de olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sunulacak. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir Pazar günü geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Bozüyük Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği
Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenecek.Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenecek.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 5 Mart 2017 Pazar günü yapılacak tiyatro etkinliğinde sevilen çizgi film Buz Devri'nin Kayıp Yumurta adlı Tiyatro Oyunu sahnelenecek. Maskotlu, müzikli ve danslı çocuk tiyatrosu saat 13:00 ve 15:00'de olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sunulacak. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir Pazar günü geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.