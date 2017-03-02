02.03.2017 18:13:07

Bozüyük Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği

Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenecek.

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Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlenecek.Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 5 Mart 2017 Pazar günü yapılacak tiyatro etkinliğinde sevilen çizgi film Buz Devri'nin Kayıp Yumurta adlı Tiyatro Oyunu sahnelenecek. Maskotlu, müzikli ve danslı çocuk tiyatrosu saat 13:00 ve 15:00'de olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sunulacak. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir Pazar günü geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.