08.02.2017 16:57:09

Bozüyük Belediyesi çalışanlarından mavi kapak kampanyasına destek

Bozüyük Belediyesi personeli kullandıkları su şişelerinin mavi kapaklarını biriktirerek katıldıkları mavi kapak kampanyası ile Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne destek oldu.

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Bozüyük Belediyesi personeli kullandıkları su şişelerinin mavi kapaklarını biriktirerek katıldıkları mavi kapak kampanyası ile Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne destek oldu.Mavi kapak kampanyasına katılan Bozüyük Belediyesi personeli topladıkları tüm mavi kapakları Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne teslim etti. Dernek Başkanı İsmail Çelik, belediye personelinin teslim ettiği kapakları alarak, "Belediye personelimize göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyor, bu örnek davranışları için kutluyorum" dedi.Dernek Başkanı Çelik isteyen herkesin mavi kapak toplama kampanyasına katılabileceğini belirterek "Kampanyaya katılmak isteyen herkes kullandığı su şişelerinin mavi kapaklarını biriktirerek belirli merkezlerde bulunan kapak toplama noktalarına ya da derneğimize teslim edebilir. Böylece yürüme engelli bir vatandaşımızın kendileri için oldukça önemli ve pahalı bir araç olan tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağlayabilirler" diye belirtti.