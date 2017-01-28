28.01.2017 12:27:30

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehircilik Şurasına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, şehirlerin kimliği, kentsel dönüşümde gelinen nokta ve şehircilik anlayışı konularının ele alınacağı 3 ay sürecek 'Şehircilik Şurası' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, şehirlerin kimliği, kentsel dönüşümde gelinen nokta ve şehircilik anlayışı konularının ele alınacağı 3 ay sürecek "Şehircilik Şurası" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.Beştepe Milli Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehirclik Şurası'nın açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden Belediye Başkanları katıldı.Emitt Turizm Fuarı için İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Şehircilik Şurasına katılmak için Ankara'ya gelirken; şehircilik ve yaşam alanları oluşturulmasında son derece önemli olan şuranın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakıcı, Ankara'da gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'nda çeşitli temaslarda bulundu.