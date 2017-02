13.02.2017 16:48:20

Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı'nın 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Bakıcı, mesajında, "artık sınırların aşıldığı, ülkelerin farklılıklarının zenginlik olarak kabul edildiği, bireyin öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Sevgililer Günü bütün dünyada kutlanan ve insanların duygularının öne çıktığı özel bir gün. Her ne kadar dünyada sevgisizliklerin, şiddetin, kanın, gözyaşının örnekleri daha fazla göze çarpsa da sevmek ve sevilmenin erdem ve güzelliğinin bugün vesilesiyle hatırlanması da çok önemli" diye belirtti.Kendisiyle barışık yaşayan, insanları seven, yaşadığı yeri seven, doğayı ve içindeki her şeyi seven insanların oluşturduğu toplumların sosyal barışı yakaladıkları için geleceğe daha güvenle baktıklarını ifade eden Başkan Bakıcı "Bizim de sevgilimiz, sevdiğimiz, onun için emek harcadığımız, sevdamız, yaşadığımız yer Bozüyük'tür. Bozüyük; sevgimizle, birlik ve beraberlikle gelişecek, büyüyecek çok daha iyi konumlara gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hayata anlam veren en temel duygu olan 'Sevgi'nin bir ömür boyu yaşamınıza renk katması ve her daim sevdiklerinizle birlikte yaşamanız dileğiyle tüm hemşehrilerimin "14 Şubat Sevgililer Günü"nü kutluyorum" kaydetti.