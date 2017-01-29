30.01.2017 08:38:39

Bozokspor ikinci yarı galibiyete ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Maliye Milli Piyango Spor Kulübünü ağırlayan Yozgat Bozokspor rakibini 23-22 mağlup etti.

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Maliye Milli Piyango Spor Kulübünü ağırlayan Yozgat Bozokspor rakibini 23-22 mağlup etti.Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Maliye Milli Piyongo 11-10 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Yozgat Bozokspor, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Yozgat Bozokspor rakibi Maliye Milli Piyangoyu 23-22 mağlup etmeyi başardı.Yozgat Bozokspor bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarırken Maliye Milli Piyango ise 10 puanda kaldı.Yozgat Bozokspor gelecek hafta Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.