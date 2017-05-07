07.05.2017 13:59:13

Bozkurt'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Bozkurt-Devrekani kara yolunun kayalar başı mevkisinde, Hakkı Çelik'in (33) kullandığı 37 AB 739 plakalı araç, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Hakkı Çelik ile eşi Seda Çelik (30) ve kızı Zeynep Çelik (2) yaralandı.112 Acil servis ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seda Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin adından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.