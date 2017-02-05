05.02.2017 14:07:45

Bozkurt Dernekleri'nden memleket ziyareti

Merkezi İstanbul'da bulunan Bozkurt Dernekler Birliği ve Bozkurtlular Derneği'nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundular.

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Merkezi İstanbul'da bulunan Bozkurt Dernekler Birliği ve Bozkurtlular Derneği'nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundular.Dernekçiler, Bozkurt'ta sırasıyla Bozkurt Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Balta, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mahmut Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı İbrahim Demir'e ziyaretlerde bulundular.İlçede sabah kahvaltısını Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş'in misafiri olarak Havuzlu Bahçe tesislerinde yapan Dernekler Birliği Üyeleri, ilk olarak Bozkurt Kaymakamı Murat Acar'ı makamında ziyaret ettiler. Makamında Dernek yöneticilerini kabul eden Kaymakam Acar, Dernek yöneticileri ile ilçenin genel sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş'i belediyede ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulunan dernek üyeleri sırasıyla AK Parti ilçe Başkanlığı, CHP ilçe Başkanlığı ve MHP ilçe başkanlığını ziyaret ederek görüşmelerini tamamladılar.Ziyaretlerde kendilerine gösterilen misafirperverlikleri için teşekkür eden Bozkurtlular Dernek Başkanı Mustafa Dikmen, "Bizler yeni yönetim olarak bundan sonra da ilçemiz için yapılacak projelerde önceki dönemlerde olduğu gibi canla başla çalışarak hizmet etmeye hazırız. Bizler İstanbul'da ya da burada memleketimiz hiçin her şeyi yapmaya razıyız çünkü biz memleket aşığıyız. Bizler İstanbul'da yaşıyoruz ama buraya hakikaten çok önem veriyoruz. Bizler Bozkurtlular Derneği olarak Bozkurt'a iyi bir yurt otel konseptinde bir yurt inşallah kazandıracağız" dedi.