26.02.2017 16:46:22

Bozdoğan'da deve güreşlerini 15 bin kişi izledi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali coşkuyla gerçekleşti.

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali coşkuyla gerçekleşti.Bozdoğan Ömer Savaş Güreş Arenasında yaklaşık 15 bin güreşseverin izlediği festivale katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, ilçenin meşhur kar helvası sezonunu da başlattı. Oldukça güzle bir havada gerçekleşen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 134 pehlivan devenin güreşleri nefes kesti.Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, çok sayıda protokol üyesi, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce davetli ve güreşsevere ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, güreşlerin gelenek ve görenekleri yansıtması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Apaydın, "Festivalimiz bir gün önce güreş tutacak olan develerin ilçe merkezinde tur atmaları ile başladı. Halkımızla beraber kortej eşliğinde güreş tutacak develerimizi tanıttık. Ayrıca apaydın ailemizin geleneği olan keşkek hayrımızda ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye keşkek ikram ettik. Bugünde halkımız arasında dayanışma, kaynaşma ve geleneklerimizi yaşatma adına bu yıl 13.'sünü düzenlediğimiz güreşlerimiz yine çok güzel bir havada yoğun ilgi ile gerçekleştirildi. Havanın da çok güzel olması, güreşlerimize olan ilgiliyi artırdı. Biz bu güreşlerimizle eski Yörük geleneğimizi, örf ve adetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Festival havasındaki bu deve güreşi şenliğiyle hem kültürel bir etkinlik düzenlemeyi hem de elde edilecek gelirle Üniversite öğrencilerine burs sağlamayı amaçlıyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden seçkin 134 deve arenamızda güreş tuttu. İnşallah bundan böylede geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.Çerçioğlu karanfil dağıttı, karhelvası sezonunu açtıGüreşleri izlemek üzere Bozdoğan Güreş Arenası'na gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu, alandaki izleyicilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ve çevre ilçe belediyelerinin partili belediye başkanları ve ilçe başkanları ile halkı selamlayan Çerçioğlu, binlerce karanfil dağıttı. Mangallarında pişirdiklerinden ikram eden ve kendisine hediye verenlere teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Bu bir Yörük kültürüdür ve amacımız gelecek nesillere bu kültürü aktarmaktır. Başkanımıza bu güzel ortamı hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bozdoğan'ın bir markası olan Kar Helvası sezonunu da bugün açmış olduk. Halkımızın yoğun ilgisi ayrıca beni çok mutlu etti. Vatandaşımızın yoğun sevgisi ve ilgisi bize hizmet yapmıyor diyenlere bir cevaptır diye düşünüyorum. Aydın'ın en ücra köşesine kadar Büyükşehir Belediyesinin hizmeti gitmektedir ve gitmeye de devam etmektedir" dedi.