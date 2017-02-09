09.02.2017 12:52:11

Bozdağ: MHP'liler 'hayır'cılara gerekli cevabı verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'MHP'liler Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler' dedi.

TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı.



Sputnik'in haberine göre Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.

- Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.

- 'Hayır' kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.

- MHP'liler (Genel Başkan Devlet) Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.

- Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir.

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