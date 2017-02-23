24.02.2017 09:02:14

Bozdağ: Gülen, Kanada'dan çiftlik aldı

Bozdağ, Gülen'in ABD'den Kanada'ya gitmek için hazırlık yaptığını ve çiftlik aldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in ABD'den Kanada'ya gitmek için hazırlıklar yaptığını, çiftlikler satın aldığına dair istihbaratların olduğunu söyledi.

Bozdağ, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, Bozdağ, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar bulunuyor" dedi.