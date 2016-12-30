30.12.2016 09:03:15

Bozdağ'dan anayasa açıklaması

Bozdağ, anayasa teklifinin kabul edilmesinin ardından 'En büyük reformun ilk adımını attık.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı.

Bozdağ, "Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, Parlamentomuz için hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."

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