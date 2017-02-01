01.02.2017 08:38:46

Bozdağ'da yarı yıl yoğunluğu

Yarı yıl tatilini beyaz örtüyle karşılayan Bozdağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi konuk eden İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi doldu taştı.

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Yarı yıl tatilini beyaz örtüyle karşılayan Bozdağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi konuk eden İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi doldu taştı.İzmir ve çevresinde kar keyfi yaşamak isteyenlerin akın ettiği Bozdağ'da esnafın yüzü gülerken, kayak tesislerinde kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli olması kış sporu tutkunlarını bölgeye çekti. Kayak tesislerinin müdürü Ali Altıntaş, Bozdağ Mahallesinden tesislere giden yaklaşık 10 kilometrelik yolun acilen düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Hafta sonu büyük bir izdiham yaşandı. Jandarmadan izdihamı engellenmesi amacı ile yolu kesmesini istedik. Geçtiğimiz yıl kiraladığımız tesislerde de yol sorunu vardı. Ege'nin bu kadar elverişli bir tesisi ne yazık ki yol sorunu ile tam kapasite çalışamıyor. Yol hem dar hem de çukurlarla dolu. Binlerce insan kayak tesislerine gelemeden geri dönmek zorunda kaldı. Tesislere giden yolların açık tutulması için Kuşadası'ndaki işletmeden dozer kiraladık. Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyesi Ege'nin en güzel kış spor merkezine giden yolu düzenlemek zorunda aksi halde burayı istenilen düzeye getiremeyiz" dedi.Üç adet pistin yanı sıra telesiyej hizmetiyle de karın tadını çıkarmak isteyenlere farklı seçenekler sunan Bozdağ Kayak Merkezi'ndeki bu yıl yatılı hizmet veremediklerini belirten Ali Altıntaş, yol ve sağlık hizmeti sorununun çözülmesi durumunda buraya daha çok yatırım yapabileceklerini ifade etti.