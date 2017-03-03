03.03.2017 11:07:08

Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu

Adalet Bakanı Bozdağ, 'PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur.' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor." dedi.

"DÖNÜP TARİHLERİNE BİR BAKSINLAR"

Bozdağ, Almanya'da katılacağı programın iptal edilmesine ilişkin de "Çok net bir biçimde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karardır, skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Almanya'dan alacağı demokrasi dersi olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, o hastalıkları tedaviyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye'nin Adalet Bakanı'nı Almanya'da konuşturmayanlar kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hale geleceklerdir."