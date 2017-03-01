01.03.2017 18:18:57

Bozdağ AİHM Başkanı Raimondi ile görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ Strazburg'da AİHM Başkanı Raimondi ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Strazburg ziyareti kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Guido Raimondi ile görüştü.

AİHM binasında gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, Yüksek Müşavir Bilal Çetin, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Harun Mert, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül de bulundu.