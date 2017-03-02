02.03.2017 16:42:42

Bozbey'den Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü'nün Nilüfer'de bulunan yeni hizmet binasındaki ziyarette belediye başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Bukle Erman, Ahmet Çakıcı, Nazlı Yazgan ile Adil Kayaoğlu da hazır bulundu. Yeni emniyet binasının Nilüfer'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Vatandaşlar tarafından da her zaman övgüyle karşılanan emniyet mensuplarımızın yeni adresinin demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, vicdan ve eşitlik değerlerini benimseyen Nilüfer Belediyesi'nin sınırları içinde olmasından ayrıca memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Belediyemiz ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüz iş birliği içindeki tutumuyla huzur ve güven ortamı artacaktır" şeklinde konuştu.