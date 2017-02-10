10.02.2017 17:32:02

Boynuna ip dolanan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle boğazı yaralanan köpek, sakinleştirici iğneyle kurtarıldı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle boğazı yaralanan köpek, sakinleştirici iğneyle kurtarıldı.İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yalankoz köyünde Medet Baturalp'a ait sürü köpeğinin boğazı dolanan ip nedeniyle yaralandı. Köpeği sakinleştiremediği için boynundaki ipi çıkaramayan Baturalp yetkililerden yardım talep etti.Siverek Belediyesine başvuran Medet Baturalp hayvan barınağında görevli veteriner ile köye giderek köpeğe tabancayla sakinleştirici ilaç yaptı. İlacın etkisiyle sakinleşen köpeğin boynundaki ip bıçakla kesilerek çıkarıldı.Sıkışan ip nedeniyle boynunda derin bir yara oluşan köpeğin son günlerde saldırganlaşmaya başladığını belirten Medet Baturalp, ipi kendi imkanlarıyla çıkaramadıklarını söyledi. Baturalp, veterineri köye gönderen belediye yetkililerine teşekkür etti.