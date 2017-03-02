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02.03.2017 18:15:47
Boyner'den yüzde 50'ye varan indirimler
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Deprem hükümet konağını yıktı
Adıyaman'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde hükümet konağı yıkıldı.
02.03.2017 17:25:26
Ağrı Valisi: Boş bir belediyeyi devraldık
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, “Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi, hiçbir çalışmanın olmadığı belediyeyi devraldık” dedi.
02.03.2017 17:16:02
Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak’ta
Türk ve Yunan savaş gemileri Kardak Kayalıklarına karşı karşıya geldi. Türk savaş gemisini gören Yunan savaş gemisi kayalıklara yaklaşamadan geri döndü.
02.03.2017 16:20:51
'Ömer Halisdemir’in adını kullanmayın'
Şehit Ömer Halisdemir’in avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeden sanıkların Ömer Halisdemir’in adını kullanmamalarını istedi.
02.03.2017 16:09:26
E-Devlet'ten ikametgah dönemi, E-Devlet'ten ikametgah nasıl alınır?
Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.
02.03.2017 15:06:28
Libya’da Türk tankerine el konuldu
Transpasifik Denizcilik’e ait Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine iddiaya göre Libya’nın Zuwarah Limanı’nın 2 mil açığında el konuldu.
02.03.2017 14:08:17
'Türkmenlerin tüm yönetme hakları ellerinden alındı'
Irak Türkmen Cephesi (ITC) sözcüsü Ali Mehdi 'Türkmenlerin tüm yönetme hakları ellerinden alındı' dedi.
02.03.2017 14:01:02
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AJANS
HABERLERİ
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Cem Özdemir: 'Bir hatalı aranacaksa hatalı bizleriz'
BBP Genel Başkanı Destici:
Sabiha Gökçen'de korsan taşımacılık durduruldu
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