31.01.2017 19:57:20

'Boyacı' hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ta çaldığı kamyoneti tanınmaması için farkı renklere boyayan hırsız suçüstü yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta çaldığı kamyoneti tanınmaması için farkı renklere boyayan hırsız suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurdacılık yapan Sami D.'yi (35) çaldığı kamyoneti farklı bir renge boyarken suçüstü yakaladı. 30 Ocak 2017 tarihinde Eğlenceler Caddesi üzerinde park halinde olan 46 HV 890 plakalı kamyonet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çalıntı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak kamyonetin halatla çekilerek çalındığını tespit etti. Gayretli Mahallesi 45. Sokak'ta kamyonetin izini kaybeden polis, aynı sokak üzerinde yaptığı araştırmada Sami D.'yi mavi şeritli beyaz kasalı çalıntı kamyoneti boyarken suçüstü yakaladı. Sami D. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalıntı araç emniyet otoparkına çekildi.