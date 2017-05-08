09.05.2017 00:15:17

Bouchard, eleştirdiği Sharapova'yı yendi

Doping gerekçesiyle 15 ay tenisten uzak kalan Sharapova'nın ömür boyu ceza alması gerektiğini savunan Bouchard, rakibini 2-1 yenerek Madrid Açık Turnuvası'nda 3. tura çıktı

Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndaki tek kadınlar mücadelesinde Maria Sharapova'yı 2-1 yenen Eugenie Bouchard, adını 3. tura yazdırdı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur maçında, 15 aylık doping cezasının bitmesinin ardından dünya sıralamasına 258. basamaktan giren Maria Sharapova ile dünya 60 numarası Eugenie Bouchard karşılaştı.

Kanadalı Bouchard, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Rus Sharapova'yı 7-5, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Bouchard böylece Sharapova ile oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini aldı.

İki tenisçi arasındaki karşılaşma, Bouchard'ın Sharapova hakkındaki ifadeleri nedeniyle merak ediliyordu. 26 Ocak 2016'da alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için 15 ay ceza verilen Sharapova'ya "hilekar" diyen Bouchard, Rus raketin ömür boyu ceza alması gerektiğini söylemişti.