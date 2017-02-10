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Botoksta doğru bilinen yanlışlar
11.02.2017 08:53:50

Botoksta doğru bilinen yanlışlar

Bitlis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, botoks uygulamasında doğru bilinen birçok şeyin yanlış olduğunu söyledi.

Bitlis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, botoks uygulamasında doğru bilinen birçok şeyin yanlış olduğunu söyledi.

Dr. Bağlam, özellikle botoks ürününün yılan zehrinde elde edildiğinin bilindiğini ifade ederek, bu ürünün sentetik bir proteinden elde edildiğini söyledi. Dr. Bağlam, "Botoks bir mikroptan elde edilen sentetik bir proteindir. Kaslarda yumuşamaya ve gevşemeye neden olarak kırışıklıkların tedavisinde kullandığımız bir proteindir. Botoks, bazı insanlara sinirli bir ifade veren alın bölgesindeki kırışıklıklarda ve kaşlar arasındaki kırışıklıklarda kullanılır. Bunun yanında kaz ayakları dediğimiz göz kenarlarında oluşan kırışıklıkların tedavisinde kullanılır. Bazı hastalarda gülme sırasında oluşan diş etlerinin aşırı görünmesi ile ortaya çıkan durumlarda da kullanırız. Özellikle yaşlı hastalarda boyun bantlarının ve boyun kırışıklarında da kullanırız" dedi.

"Botoks yılan zehri değildir"

Botoksla ilgili yanlış bilinen şeylerin olduğunu belirten Bağlam, "Bunlardan birincisi yılan zehri olduğu yönünde bir inanış var. Botoks proteinlerden elde edilen sentetik bir üründür. Yılan zehri değildir. Botoks eğer doğal yapılırsa, doğal bir görünüme kavuşmamıza neden olur. Böylece ifadesiz surat şeklinde görüntüler oluşmaz. Bir diğer konu ise, botoksun zehir olduğu ve yan etkilere neden olabileceği inancı vardır. Botoks çok fazla miktarda yapılırsa, ancak sistemik etkiye neden olup bazı kötü sonuçlar çıkartır. Bizim yaptığımız düşük dozlarda herhangi bir yan etki ihtimali yoktur" diye konuştu.

"Botoks etki süresi 4-6 ay kadar olan bir üründür"

Botoks işleminin hastane veya muayene ortamında bir plastik cerrah ya da dermatolog kontrolünde yapılması gerektiğini ifade eden Bağlam, "Bunun dışında işin ehli olmayan bireyler tarafından yapılmamalıdır. Hastalarımız bunlara müracaat etmemelidir. Yanlış kişiler tarafından uygulanan botoks işlemi sonucunda yüzde asimetri, göz kapaklarında düşme ve ifadesiz surat gibi istemediğimiz sonuçlara neden olabilir ve bunların tedavisi gerçekten uğraştırıcı oluyor. Bazı yan etkileri ise maalesef geri dönüşümsüz olup 4 ay boyunca hastanın bu ifadeyle dolaşması gerekebiliyor. Botoks etki süresi 4-6 ay kadar olan bir üründür. Dolayısıyla yanlış yapıldığı zaman, bir takım düzeltme işleri vardır. Antagomis kaslar dediğimiz kaslara botoks uygulaması ile yüzdeki ifadeyi düzeltmeye çalışırız. Ancak kalıcı felç ihtimali yoktur. Botoks uygulamasından önce yapılması gereken çok bir işlem yok, ama işlem konforu açısından hastalarımızın son bir hafta ağrı kesici kullanmamaları gerekiyor. İşlem sırasında ise ağrının azaltılması için soğuk kompres uygulanabilir. Hastanın işlem yapıldığı gün ve sonrasında aşırı sıcak soğuk, aşırı egzersiz ve alkolden kaçınması gerekir. Yine o gün boyunca yüzükoyun uzanmak, secde eder pozisyonda olması yasaktır. Ondan sonraki gün hastalarımız gündelik işlerini yapabilirler" ifadelerini kaydetti.

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