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Bostancı CHP’nin AYM’ye gitmemesini yorumladı
15.02.2017 15:01:15

Bostancı CHP’nin AYM’ye gitmemesini yorumladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, CHP’nin anayasa değişikliği konusunda AYM'ye gitmeme kararı almasına ilişkin, “Biz, gitmemelerinden pozisyon itibarıyla memnunuz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve Bülent Turan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Referandumda 'hayır oyu verecek olanlara' ilişkin söylemlerin sorulması üzerine Bostancı, “Biz hayır verenleri herhangi bir şekilde terörle eşitlemedik. Öyle bir tavrımız olmadı. Bu halk oylamasına ilişkin, ona temel teşkil eden anayasa değişiklik teklifi Meclis'te de görüşüldü. Evet diyenler de hayır diyenler de oldu. Bu hayırcıları kolonize etme kastına yönelik onların tahrik edilmesi üzerinden yürütülen bir algı propogandası. Bazı ifadelere, beyanlara atıf yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanına mesela. Orada kesinlikle öyle bir anlam çıkmaz. Ama kendinizi zorlarsanız, öyle okuma gayreti içinde davranır, bundan da bir siyasi enerji çıkartmak isterseniz bu bir algı operasyonudur. Başka birşey değildir. Meşru zeminlerde evet veren de hayır veren de bu memleketin evladıdır, saygıdeğerdir. Hiç başka türlü bir tavrımız olmaz. Burada atıf yapılan şudur, birtakım terör örgütleri hayır çıkması yönünde bir tavır içerisindedirler. Bunlara yönelik bir dikkat çekmedir. Elbette gerekçeler farklıdır. Terör örgütünün gerekçesi farklı hayır vermeyi düşünen vatandaşlarımızın gerekçesi farklı ama terör örgütlerinin adeta koro halinde hayır çizgisinde bulunmasına yönelik bir dikkat çekmedir. Hepsi aynı safta, aynı kategoride değil elbette. CHP de HDP de meşru zeminlerde siyasi iradeler ama eleştirilerimiz olabilir. Onlara gönül vermiş olan insanlar var. Bu memleketin birliğine, bütünlüğüne yönelik akılla davranan AK Parti'nin böyle bir yaklaşım içinde bulunacağını düşünmek çok abartılıdır. Öyle bir tavrımız yok” ifadelerini kullandı.

"O YAKLAŞIMLARIN MANASI NEYDİ?"

CHP'nin yeni anayasa konusunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı almasına ilişkin olarak değerlendirmerde bulunan Bostancı, “Pekii bütün bu süre içerisinde Meclis'te gerilimi yaratmaya dönük stratejileri de doğuran, oy veren milletvekillerini taciz eden, Anayasa Mahkemesi için delil biriktirme kastıyla gerilimi artıran o yaklaşımların manası neydi? Niye Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz beyanında bulunuyorsunuz? 18 maddeyi okudunuz anayasaya uygun olduğunu mu gördünüz? Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin eleştiriniz vardı, üyeleri mi değişti de bu kararı aldınız? Biz, gitmemelerinden pozisyon itibarıyla memnunuz” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP'nin yeni anayasa konusunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararına ilişkin, “Gitmeme kararını olumlu karşılıyoruz. CHP'nin bu tavrını ayakta alkışlıyoruz. Çünkü, millet esastır. Ümit ederim bundan sonraki meselelerde de CHP halka güvenir” dedi.


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