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27.02.2017 17:25:11
Bosna Hersek'te 'soykırım davası' tartışmaları
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Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, engelli öğretmen atama başvuruları yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
27.02.2017 17:42:23
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu.
27.02.2017 16:53:32
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 öğrenci yaralandığı bildirildi.
27.02.2017 16:49:13
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
MWC 2017 Fuarı'nda yenilenen Nokia 3310 tanıtıldı. 17 yıl önce üretilen ilk 3310 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olan telefon, özellikle bataryasıyla ön plana çıkıyor. Yeni 3310, tam dolu batarya ile 22 saat konuşma süresi vaat ediyor. Yeni 3310, yenilenen Yılan oyunuyla hayranlarını bekliyor.
27.02.2017 16:34:27
'Yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek'
Adil Gür'e göre 'yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek.'
27.02.2017 15:46:03
İHH 11 ülkede 32 yetimhane açtı
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetime kucak açtı.
27.02.2017 15:06:15
Çankaya'da sürpriz zirve!
Başbakan Binali Yıldırım sürpriz bir şekilde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü.
27.02.2017 13:49:34
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