29.07.2017 18:04:42

Bosna-Hersek'te I. Uluslararası Fiat Fiço Festivali

İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan esinlenilerek eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da buluştu.

İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan esinlenilerek eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da buluştu.

Eski Yugoslavya ülkelerinde "Fiço" olarak tanınan otomobilin üretiminin 62. yılı dolayısıyla düzenlenen I. Uluslararası Fiat Fiço Festivali kapsamında, Fiat 600 ve Zastava 750 model 66 otomobil başkentteki tarihi Başçarşı'da sergilendi.

Festivalin organizatörü "Fiço Klub" Derneğinden Fadil Cerimagic, etkinliğe katılan Fiço sahiplerinin, araçlarıyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu söyledi.

Saraybosna'ya gelen turistlerin Başçarşı'yı ziyaret etmek istediklerini göz önünde bulundurarak festivali Başçarşı'da düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Cerimagic, "Fiço'nun 62. yaşını Sebil'in önünde kutlamak istedik." dedi.

Festivale katılan birbirinden renkli otomobiller arasında, Sırbistan'ın Subotica şehrinden gelen ve bir dönem Yugoslavya Milis Güçleri tarafından kullanılan 1961 model Fiat 600 büyük ilgi gördü.

Söz konusu otomobilin sahibi Josip Neis, aracının katıldığı her etkinlikte yoğun ilgi gördüğünü anımsatarak, "Subotica'da buraya kadar gelebilmiş olmamız her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Saatte 90 kilometre hız yapabiliyor. Yokuş aşağı inerken daha da hızlı gidebiliyor, ancak bu sefer eskiyen frenler nedeniyle durması zor oluyor." şeklinde konuştu.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 1955 yılında ürettiği Fiat 600'ü, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Eski Yugoslavya da, söz konusu modelden esinlenerek aynı yıl Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde başladığı Zastava 750 üretimini 1985 yılına kadar sürdürmüştü.