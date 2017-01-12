13.01.2017 01:54:05

Bosna'da 'üniversitelerde cuma namazı kararı' tartışılıyor

Gençlerin oluşturduğu bir STK'nın gündeme getirdiği talep ve sonrasında alınan karar tartışılıyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Üniversite Öğrencileri Parlamentosu, Saraybosna Üniversitesi Senatosu'ndan "ders programı planlanlaması" talep etti.

Buna göre cuma günü "cuma namazı" saatlerindeders yapılmasını istemeyen öğrencilerin taleplerine karşılık verildi.

Senato, "tavsiyenin" kabul edildiğini duyurdu.

Karara göre namaz nedeniyle cuma günleri ders ve sınav yapılmayacak.



SIRP SİYASET UZMANI "YANLIŞ BULUYOR"

Sputnik'e konuşan Sırp siyaset uzmanı, Banja Luka Üniversitesi öğretim görevlisi Vlade Simovic, karara tepki gösterdi.

"GENÇLERİN TEKLİF ETMESİ DAHA DA ÜZÜCÜ"

Simovic, “En üzücü nokta, bu tür tekliflerin gençlerden gelmesi, oysa onlardan laikliği savunmaları beklenirdi” dedi.

Bosna'ya "kökden dinci" yakıştırması yapan Simovic, “Her şey küçük uygulamalarla başlıyor. Bu karar korkutuyor. Şimdi bunu anlamayanlar uzun vadede bu sorunla karşılaşınca kavrayacaklar. Bu ülkeyi köktendincilikten uzaklaştırmaya çalışanlar kaybediyor. Bu sadece siyasi değil, toplumsal bir sorun ve korkarım bununla bitmeyecek” dedi.

"DİN, HALK ARASINDA SINIR OLUŞTURUYOR"

Simovic, “Din, ülkede yaşayan 3 halk arasında sınır oluşturuyor. Herhangi bir dini ögenin güçlendirilmesi çatışmayı daha da derinleştirir. Ciddi bir devlet üniversitesi içinde böyle bir teklifin nasıl doğduğu anlaşılır değil” dedi.

"DİĞER GRUPLARIN DİNİ HAKLARI İHLAL EDİLMİYOR"

Simovic'in bu açıklamaları Saraybosna Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zarije Seizovic'e soruldu. Kararın hukuki bağlayıcılığının olmadığını söyleyen Seizovic, "Bu karar sadece Saraybosna kantonu için alındı. Kantonun arazisinde diğer mezheplerin temsilcileri de yaşıyor ve onların dini hakları ihlal edilmiyor" dedi.

"KARAR RAHATSIZ EDİCİ"

Bosna'da her bir vatandaşın istediği dini uygulama hakkına sahip olduğunu, bu tür tavsiyelerin gereksiz olduğunu ve toplumun bir kesimi rahatsız ettiğini kaydeden Seizovic, “Ama tavsiye kabul edildi, fakültelere dağıtılacak. Fakülteler de seçme hakkını kullanarak, tavsiyeyi uygulama veya uygulamama kararını alacak” diye konuştu.

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