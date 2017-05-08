09.05.2017 09:45:32

Boşandığı eşini kaçıran adam tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı eşini kaçırarak Kayseri'ye getiren şahıs, kendisine yardım eden 2 arkadaşıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı eşini kaçırarak Kayseri'ye getiren şahıs, kendisine yardım eden 2 arkadaşıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs günü akşam saatlerinde Danışmentgazi Mahallesinde bulunan bir eve bir kadının zorla götürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, F.D. (19) isimli kadını evin arka bahçesinde buldu. F.D. polise, kendisinin Salihli ilçesinde ikamet ettiğini, eski eşi M.B. ile birlikte S.G. ve A.Y.Ö.'nün 6 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada arabaya zorla bindirdiklerini, bağırmasına ve tepki göstermesine rağmen kaçırıldığını söyledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan eski koca M.B. ve arkadaşları S.G. ve A.Y.Ö. gözaltına alınırken, şahıslar işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.Adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezevine gönderildi.