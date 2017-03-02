03.03.2017 04:58:47

Boş ev alev alev yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde boş bir evde yangın çıktı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri alevlerin bitişik nizamdaki başka bir ikamete sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

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Muğla'nın Milas ilçesinde boş bir evde yangın çıktı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri alevlerin bitişik nizamdaki başka bir ikamete sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.Milas'ta Hacıilyas Mahallesi, Avcılar Sokak'ta Mehmet Bakbak'a ait, rahmetli annesinden kalma içerisinde kimsenin oturmadığı boş evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri panik içerisinde olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunduğu sırada güvenlik güçleri yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinlerini can güvenlikleri açısından, yangın mahallinden uzaklaştırdı.İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik nizamdaki başka bir ikamete sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı.Boş eve sürekli bazı tinercilerin geldiğini ileri süren mahalle sakinleri, yangını da bu kişilerin çıkardığını iddia ettiler.Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması mahalle sakinlerini rahatlatırken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.