27.07.2017 20:31:50

Borsadan bir günde üç rekor

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) bir gün içinde 'açılış, gün içi ve kapanış' olmak üzere üç rekor birden kırdı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) bir günde "açılış, gün içi ve kapanış" olmak üzere üç rekor birden kırdı.

Borsa İstanbul Endeksi, Perşembe gününe 107 bin 808 puandan başlayarak yeni açılış rekoru kırdı. Daha sonra yükselişini hızla sürdüren Endeks 108 bin 572 puan düzeyine kadar yükselerek gün içi rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 1.11 artarak 108 bin 391 puan ile kapanış rekorunu da kırdı.