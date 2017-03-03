03.03.2017 11:09:35

Borsadaki bankaların kar artışı 2016'da yüzde 50'ye yaklaştı

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının geçen yılki karı 2015'e göre yüzde 47,3 artışla 25,2 milyar lira oldu- Bankaların öz kaynakları 2016 sonu itibarıyla 192 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 13,9 düzeyinde gerçekleşti- Borsadaki bankalar arasında net karın lideri Garanti, karını en çok artıran da DenizBank oldu- Ziraat Bankası'nın geçen yıl 6,6 milyar liraya çıka

MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının geçen yılki karı, 2015 sonuna göre yüzde 47,3 artışla 25,2 milyar lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 800 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 2015 sonuna kıyasla yüzde 15,6 artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının 2016'daki net dönem karı, önceki yıla göre yüzde 47,3 artarak 25 milyar 246 milyon 154 bin liraya ulaştı.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, geçen yılın sonu itibarıyla 2015'e kıyasla yüzde 13,7 artışla 192 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 13,9 düzeyinde gerçekleşti.





- Garanti'nin karı 5 milyar lira, Denizbank'ın kar artışı yüzde 84,8





Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde 2016'da en fazla net karı 5 milyar 71 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti'yi 4 milyar 701 milyon lira ile İş Bankası, 4 milyar 528 milyon lira ile de Akbank izledi.

Net karını 2015'e göre geçen yıl en çok artıran banka DenizBank oldu. Kar artışı yüzde 84,8 olan DenizBank'ı, yüzde 70,5 ile QNB Finansbank ve yüzde 57,6 ile Yapı Kredi takip etti.

Akbank ise ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka oldu. Aralık 2016 itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,7 düzeyinde bulunan Akbank'ı, yüzde 15,3 ile Garanti Bankası, yüzde 15 ile VakıfBank, yüzde 14,6 ile DenizBank, yüzde 13,7 ile İş Bankası, yüzde 12,7 ile QNB Finansbank ve yüzde 12,4 ile Halkbank izledi.

Önceki yıl 17 milyon lira zarar eden ICBC Turkey Bank ise 2016'da 13,7 milyon lira net dönem karı elde etti.

- Ziraat'in karı, Borsa İstanbul'daki 10 bankanın toplam karının 4'te biri







Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını geçen yıl 2015'e göre yüzde 27,4 artırarak 6,6 milyar liraya çıkardı.

Ziraat'in 2016'daki net karı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam karının 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da 2016 sonu itibarıyla yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşti.







- Türk bankacılık sektörünün karı 37,5 milyar lirayı aştı





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,1 artışla 37 milyar 532 milyar lira kar elde etti.

Analistler, Merkez Bankasının TL zorunlu karşılık oranlarını indirmesi, BDDK'nın ihtiyaç ve otomobil kredilerinde karşılık oranlarını düşürmesi ve bazı bankaların tek seferlik Visa gelirlerinin etkisiyle bankaların 2016'da karlılıklarını artırabildiğini belirtti.

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) bu hafta gerçekleştirdiği sohbet toplantısına katılan banka genel müdürleri de sektörde karlılık kadar verimliliğin de konuşulması gerektiğini, elde edilen karların dağıtılmayıp öz kaynağa eklendiğini ve piyasaya kredi olarak verildiğini söylemişti.

Bankacılık sektöründe karlılığın geçen yıl 2015'e kıyasla yüzde 44 artmasında baz etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret eden bankacılar, bu oranın gösterge olarak alınmaması ve karlılıkta bu yıl böyle artışların beklenmemesi gerektiğini kaydetmişti.





- "Sektör 2012'den bu yana en yüksek öz kaynak ve aktif karlılığına ulaştı"





Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bankacılık sektörünün 2016 yılında, uzunca bir süredir devam eden aşağı yönlü trendi kırarak 2012'den bu yana en yüksek öz kaynak ve aktif karlılığına ulaştığını bildirdi.

Yükseltürk, söz konusu olumlu performansta net faiz gelirlerindeki ılımlı artışın yanı sıra genel karşılıklardaki azalma ve aktif satışlarının da etkili olduğunu, ayrıca, bankaların son 3 yılda karlılıkta yaşanan sorunları aşmak adına verimliliği artırma odaklı politikalara öncelik vermeleri sonucu operasyonel giderlerini kısmalarının da karlılıkta görülen iyileşmede önemli bir faktör olarak öne çıktığını kaydetti.

Merkez Bankasının 2017'deki sıkı duruşu sonrası ortalama fonlama faizindeki artışın sektörün net faiz marjı üzerinde aşağı yönlü riskleri artıracağını belirten Yükseltürk, "BDDK tarafından alınan makroihtiyati önlemler sayesinde net kardaki azalışın sınırlı kalmasını bekliyoruz." dedi.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2015 ve 2016 net dönem karı ve ortalama öz kaynak karlılığı şöyle (bin TL):

Net dönem karı Ortalama öz kaynak karlılığı (yüzde) Aralık 2015 Aralık 2016 Değişim (yüzde) Akbank 2.994.848 4.528.712 51,2 15,7 DenizBank 762.645 1.409.281 84,8 14,6 Garanti Bankası 3.406.507 5.070.549 48,8 15,3 Halkbank 2.315.313 2.558.265 10,5 12,4 ICBC Turkey Bank -17.016 13.700 - 2,3 İş Bankası 3.082.691 4.701.206 52,5 13,7 QNB Finansbank 705.772 1.203.410 70,5 12,7 Şekerbank 102.649 125.194 22,0 4,9 VakıfBank 1.930.109 2.703.042 40,0 15,0 Yapı Kredi 1.860.545 2.932.795 57,6 12,0 GENEL TOPLAM 17.144.063 25.246.154 47,3 13,9

(*) Ortalama öz kaynak karlılığı = 12 aylık net kar/12 aylık ortalama öz kaynakları şeklinde hesaplanmıştır.