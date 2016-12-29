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29.12.2016 18:27:25
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
29.12.2016 18:00:15
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İstanbul Güngören’de bir dairede doğagaz sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.
29.12.2016 17:35:16
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29.12.2016 17:33:56
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AA, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.
29.12.2016 17:29:05
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa günü yükselişle kapattı
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