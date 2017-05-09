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Borsada günün ilk yarısı (1)
10.05.2017 13:22:48

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,09-3,54-11,38
Acıpayam Selüloz2,910,00-5,52
Adana Çimento (A)6,880,004,40
Adana Çimento (B)4,86-0,415,65
Adana Çimento (C)0,831,22-1,19
Adel Kalemcilik19,500,9322,41
Adese Alışveriş Ticaret1,80-1,640,00
Afyon Çimento8,89-0,4512,39
Ak Enerji0,902,275,88
Akbank9,28-1,0721,79
Akçansa11,86-0,25-4,79
Akdenız Güvenlık Hız.3,080,9821,26
Akfen GMYO1,270,00-2,31
Akın Tekstil9,60-0,932,78
Akiş GMYO3,362,7534,70
Akmerkez GMYO23,38-0,5113,50
Aksa11,530,4438,60
Aksa Enerji3,06-2,242,68
Aksel Yat. Hol.0,650,00-14,47
Aksigorta2,65-0,7516,23
Aksu Enerji13,400,0054,91
Akyürek Pazarlama0,36-2,709,09
Alarko Carrıer58,100,1753,54
Alarko GMYO43,46-0,3215,83
Alarko Holding5,74-0,8640,16
Albaraka Türk1,21-1,635,81
Alcatel Lucent Teletaş8,70-7,4528,32
Alkim Kağıt4,22-1,1779,98
Alkim Kimya27,28-1,1655,97
Altınyağ0,711,43-19,32
Altınyunus Çeşme4,130,733,25
Anadolu Cam3,70-1,3340,15
Anadolu Efes20,181,4114,46
Anadolu Hayat Emek.5,38-0,1915,29
Anadolu Isuzu18,001,64-7,22
Anadolu Sigorta2,661,9241,33
Anel Elektrik2,80-0,71100,00
Anel Telekom0,480,00-4,00
Ansa Yatırım Holding1,14-5,0026,67
Arçelik23,50-0,2514,01
Arena Bilgisayar4,411,155,94
Armada Bilgisayar5,98-0,17-5,53
Arsan Tekstil1,56-1,2714,71
Artı Yatırım Holding0,610,007,02
Aselsan20,88-0,1064,28
Asil Çelik3,83 1,86
Aslan Çimento40,36-1,220,35
Ata GMYO4,190,24-9,11
Atakule GMYO2,60-0,760,00
Atlantik Petrol Ürünleri1,330,0018,75
Atlantis Yatırım Holding0,730,008,96
Atlas Yat. Ort.1,280,7930,61
AvivaSA Emeklilik Hayat19,50-0,152,38
Avrasya GMYO4,45-1,77256,00
Avrasya Petrol ve Tur.7,48-0,53187,69
Avrupa Yatırım Holding1,760,00-9,74
Ayen Enerji4,170,24-14,72
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,70 25,93
Aygaz14,65-0,5435,31
Bagfaş11,54-1,6216,92
Bak Ambalaj4,140,2444,25
Balatacılar Balatacılık0,530,00-14,52
Bantaş Ambalaj2,090,00-25,53
Banvit11,271,2675,00
Baştaş Başkent Çimento2,90-1,6926,09
Batı Çimento6,26-1,73-5,30
Batısöke Çimento2,09-0,483,47
Berkosan Yalıtım2,037,41-28,01
Beşiktaş Futbol Yat.4,660,2216,50
Beyaz Filo8,63 5,50
Bilici Yatırım1,420,7122,41
Bim Mağazalar61,953,2526,43
Bimeks0,710,00-19,32
Birko Mensucat0,55-1,795,77
Birlik Mensucat1,743,5793,33
Bısaş Tekstil1,050,96144,19
Bizim Mağazaları11,480,006,30
Bizim Portföy Altın BYF132,600,916,94
Bolu Çimento5,88-0,68-5,92
Bomonti Elektrik1,36-1,45-38,74
Borusan Mannesmann9,92-6,2423,54
Borusan Yat. Paz.40,64-0,6436,01
Bosch Fren Sistemleri144,10-0,148,31
Bossa3,84-0,5254,84
Boyner Perakende Yat.47,120,30-35,27
Brisa6,940,0012,30
Burçelik3,71-0,5410,42
Burçelik Vana2,272,2557,64
Bursa Çimento5,83-1,19-5,51
Carrefoursa6,972,05-3,46
Coca Cola İçecek35,540,517,37
Componenta Dökümcülük4,222,433,94
Cosmos Yat. Holding0,960,00-3,03
Credıtwest Faktorıng1,680,005,00
Çelebi23,12-2,366,04
Çelik Halat3,51-0,2848,10
Çemaş Döküm1,450,6911,54
Çemtaş3,732,7554,13
Çimbeton36,76-1,451,43
Çimentaş11,00-0,9022,91
Çimsa14,77-0,202,20
Çuhadaroğlu Metal3,32-4,3222,06
Dagi Giyim1,363,827,94
Dagi Yatırım Holding1,380,732,22
Dardanel1,921,5948,84
Datagate Bilgisayar5,46-3,8727,87
Demısaş Döküm1,690,6038,52
Denge Holding3,45-0,8665,87
Deniz GMYO1,84-1,08-2,13
Denizbank3,760,00-21,17
Denizli Cam11,46-0,09-13,83
Derimod7,27-0,27-5,46
Desa Deri1,06-0,9319,10
Despec Bilgisayar4,26-1,1639,22
Deva Holding4,15-0,4817,90
Diriteks Diriliş Tekstil1,550,65-8,82
Ditaş Doğan5,142,5928,50
DJ İstanbul 20 HY BYF32,98-0,2125,11
DO-CO251,801,127,98
Doğan Burda3,56-1,1119,87
Doğan Gazetecilik3,07-0,6520,87
Doğan Holding0,73-2,67-3,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,680,7558,58
Doğusan1,180,0016,83
Doğuş GMYO4,352,111,64
Doğuş Otomotiv9,130,003,99
Duran Doğan Basım2,080,00-0,48
Dyo Boya3,35-0,30-1,47
Eczacıbaşı İlaç3,84-0,5239,31
Eczacıbaşı Yat. Ort.1,600,0029,77
Eczacıbaşı Yatırım9,94-9,1411,94
Edip Gayrimenkul0,94-3,0918,99
Ege Endüstri253,00-0,2818,07
Ege Gübre22,40-1,3210,24
Ege Profil8,88-0,4540,28
Ege Seramik3,760,0022,08
Egeli & Co Tarım Girişim0,630,005,00
Egeli&Co Girişim Sermaye0,500,00-10,71
Egeli&Co Yatırım Holding0,150,00-6,25
Egeplast2,000,502,56
Ekiz Kimya0,42-4,5513,51
Emek Elektrik1,56-0,6439,29
Eminiş Ambalaj4,510,226,37
Emlak Konut GMYO2,880,00-3,68
Enka İnşaat5,36-0,3711,33
Erbosan71,900,9892,55
Ereğli Demir Celik6,57-0,3037,21
Ersu Gıda0,88-1,127,32
Escort Teknoloji1,260,8012,50
Esem Spor Giyim0,240,00-7,69
Etiler Gıda15,86-0,88144,00
Euro Kapital Yat. Ort.0,890,00-2,20
Euro Trend Yat. Ort.0,790,000,00
Euro Yat. Ort.0,830,005,06
Euro Yatırım Holding0,731,3921,67
Fenerbahçe Futbol34,40-0,23-11,79
Finans Fin. Kir.4,39-10,594,77
Finans Por. Banka HY BYF16,87-0,3029,27
Finans Por. BIST30 HY BYF46,85-0,1125,37
Finans Portföy Altın BYF13,040,547,86
Finans Portföy Gümüş BYF12,610,562,11
Finansbank5,350,1911,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,29-3,2433,20
F-M İzmit Piston12,90-0,461,17
Fonet Bilgi Teknolojileri3,961,54
Ford Otosan38,78-0,9231,01
Frigo Pak Gıda0,631,61-4,55
FTSE İst. Bono FBIST BYF263,10-0,044,57
Galatasaray Sportif23,780,00-26,38
Garanti Bankası9,50-0,6328,66
Garanti Faktoring2,18-0,464,31
Garanti Yat. Ort.0,79-1,2517,91
Gedik Girişim1,181,721,72
Gedik Y. Men. Değ.2,300,883,60
Gedik Yatırım Holding1,410,714,44
Gediz Ambalaj8,320,3628,00
Gentaş1,43-7,14-8,33
Gersan Elektrik1,821,1113,75
Global Men. Değ.0,43 19,44
Global Yat. Holding3,370,30109,32
Good-Year4,370,6924,50
Göltaş Çimento79,90-1,116,39
Gözde Girişim2,67-0,3749,16
GSD Denizcilik1,35-2,8822,73
GSD Holding0,66-1,4920,00
Gübre Fabrik.5,24-0,3819,63
Güler Yat. Holding1,09-0,9121,11
Güneş Sigorta1,280,7921,90
Halk GMYO0,98-1,017,69
Halk Sigorta2,750,000,00
Hatay Tekstil4,751,2831,94
Hedef Girişim3,000,00114,21
Hektaş4,512,7340,94
Hürriyet Gzt.0,76-1,302,70
ICBC Turkey Bank2,32-1,2846,93
İdealist GMYO1,91-1,5519,37
İhlas Ev Aletleri0,470,0062,07
İhlas Gayrimenkul0,981,0342,03
İhlas Gazetecilik0,750,0044,23
İhlas Holding0,440,0046,67
İhlas Yayın Holding0,48-2,04108,70
İndeks Bilgisayar10,19-1,8323,07
Info Yatırım1,550,0038,39
İntema18,09-0,11-12,44
İpek Doğal Enerji1,890,00-10,00
İskenderun Demir ve Çelik2,450,8235,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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