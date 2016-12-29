SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
29.12.2016 18:29:39

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
29.12.2016 18:00:15
İstanbul’da doğalgaz patlaması
İstanbul’da doğalgaz patlaması
İstanbul Güngören’de bir dairede doğagaz sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.
29.12.2016 17:35:16
Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan ve dil bilimci Necmiye Alpay tahliye edildi.
29.12.2016 17:33:56
Bağdat'ta bombalı saldırı: 5 ölü
Bağdat'ta bombalı saldırı: 5 ölü
AA, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
29.12.2016 17:29:38
Almanya'da sığınmacı evlerine 921 saldırı yapıldı
Almanya'da sığınmacı evlerine 921 saldırı yapıldı
Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.
29.12.2016 17:29:05
İGDAŞ'tan karbonmonoksit uyarısı
İGDAŞ'tan karbonmonoksit uyarısı
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.
29.12.2016 17:18:42
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı
Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
29.12.2016 17:07:34
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları