10.05.2017 13:28:18

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 42.856.677.045 1,63 Garanti Bankası 39.900.000.000 1,10 Akbank 37.120.000.000 1,09 İş Bankası (C) 31.364.790.900 0,84 Turkcell 25.608.000.000 1,55 Enka İnşaat 24.656.000.000 1,14 Tüpraş 23.263.943.680 3,18 Ereğli Demir Celik 22.995.000.000 1,51 Türk Telekom 22.015.000.000 6,34 Sabancı Holding 21.750.705.904 0,92 Aselsan 20.880.000.000 5,30 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,68 Bim Mağazalar 18.808.020.000 8,94 Arçelik 15.879.612.818 2,64 Vakıflar Bankası 15.225.000.000 0,79 T. Halk Bankası 14.962.500.000 0,66 Tofaş Oto. Fab. 14.670.000.000 5,23 Ford Otosan 13.608.289.800 4,58 Anadolu Efes 11.948.684.207 1,23 Emlak Konut GMYO 10.944.000.000 0,99

Borsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 742 milyar lira oldu. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları ise şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

