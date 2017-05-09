Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.05.2017 13:28:18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 742 milyar lira oldu. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları ise şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.856.677.045
|1,63
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|1,10
|Akbank
|37.120.000.000
|1,09
|İş Bankası (C)
|31.364.790.900
|0,84
|Turkcell
|25.608.000.000
|1,55
|Enka İnşaat
|24.656.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.263.943.680
|3,18
|Ereğli Demir Celik
|22.995.000.000
|1,51
|Türk Telekom
|22.015.000.000
|6,34
|Sabancı Holding
|21.750.705.904
|0,92
|Aselsan
|20.880.000.000
|5,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.909.673.085
|0,68
|Bim Mağazalar
|18.808.020.000
|8,94
|Arçelik
|15.879.612.818
|2,64
|Vakıflar Bankası
|15.225.000.000
|0,79
|T. Halk Bankası
|14.962.500.000
|0,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.670.000.000
|5,23
|Ford Otosan
|13.608.289.800
|4,58
|Anadolu Efes
|11.948.684.207
|1,23
|Emlak Konut GMYO
|10.944.000.000
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)