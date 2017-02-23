23.02.2017 13:37:17

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.61'lik yükseliş gösterdi

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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.61'lik yükseliş gösterdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.61'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 538 puanlık artışla 89 bin 69 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.