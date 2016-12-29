29.12.2016 13:40:17

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 111,58 puanlık yükselişle 77 bin 659 puan oldu. Toplam işlem hacmi 739 milyon lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,10 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,31 arttı.