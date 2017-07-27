27.07.2017 15:47:15

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa günün ilk yarısında 108 bin 589 ile tarihi rekorunu tazelemesinin ardından yüzde 1,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında tarihi rekorunu tazelemesinin ardından yüzde 1,21'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. BIST ilk yarıda rekorunu 108 bin 589 puana taşırken; endeks, ilk yarıyı 1.302 puanlık artışla 108 bin 508 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.