19.07.2017 14:43:05

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa günün ilk yarısında tarihi rekorunu tazelerken yüzde 1,07'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi ilk yarısında tarihi rekorunu tazelerken yüzde 1,07'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. BIST endeksi tarihi rekorunu 106 bin 956 puana çıkarırken, endeks ilk yarıyı 1.134 puanlık yükselişle 106 bin 852 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı.