17.07.2017 14:02:25

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa sabah saatlerinde rekor kırdığı günün ilk yarısında 0,32'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi sabah saatlerinde rekor kırdığı günün ilk yarısında 0,32'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. İlk yarıda yeni rekor 105 bin 712 puana taşınırken endeks, 336,63 puanlık artışla 105 bin 512 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,91 arttı.