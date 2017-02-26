27.02.2017 10:10:10

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 88.416,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 158,23 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.

Cuma günü etkisini artıran kar satışları ile 89.000 puanın üzerinde tutunamayan endeks, gün boyu negatif bir seyir izledi ve yüzde 0,99 azalışla 88.258,45 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ile bazı Fed üyelerinin hafta boyunca devam edecek yoğun konuşma programları ve açıklanacak önemli makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün Fed üyesi Robert Steven Kaplan'ın yapacağı konuşmanın izleneceğine ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 89.500 seviyesinin güçlü direnç, 87.300 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.