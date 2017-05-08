09.05.2017 13:10:59

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 94.422,93 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 590,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,44 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa Borsalarındaki yükselişlerin desteği ile 94.548,27 puana kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 94.400'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endekste 92.900 seviyesinin destek, 94.500 ve 95.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.