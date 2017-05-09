10.05.2017 13:15:34

Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.437,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.437,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95.289,37 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,01 puan ve yüzde 0,04 azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,47 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile metal eşya makine oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.437,91 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarını geri vererek 95.000-95.300 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının yanı sıra ABD'de ithalat, ihracat fiyat endeksleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 95.500 seviyesinin direnç, 92.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.