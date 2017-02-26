27.02.2017 13:09:08

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 88.137,30 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 121,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile orman kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 88.547,27 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 88.000 puanın üzerinde dengelendi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Robert Steven Kaplan'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 89.500 seviyesinin güçlü direnç, 87.300 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.