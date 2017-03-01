01.03.2017 18:18:12

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 artışla 89.320,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.841,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, artan küresel risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif havadan bulduğu destekle banka pay piyasaları öncülüğünde gün boyu yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının, yarın ise ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Fed'in 15 Mart'ta açıklanacak faiz kararıyla ilgili beklentiler ve devam eden küresel risk iştahının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 87.300 seviyesinin önemli destek, 89.500'ün ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.