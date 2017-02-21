21.02.2017 18:48:31

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 yükselişle 88.965,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 377,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding ise endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi banka pay piyasaları öncülüğünde gün içinde 89.282,60 puana kadar çıktı.

Analistler, döviz kurlarının yatay seyri ve tahvil piyasasında faizlerdeki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü, ancak 89.500 seviyesindeki önemli direncin önceki iki işlem gününde olduğu gibi yine aşılamadığını ifade etti.

Yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere büyüme, Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Serbest piyasada dolar 3,6290, avro ise 3,8240 liradan işlem gördü.