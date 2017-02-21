21.02.2017 18:35:40

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,43'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,43'lük yükselişle tamamladı

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Borsa günü yüzde 0,43'lük yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,43'lük yükselişle tamamladı. Endeks 377,49 puanlık artışla 88 bin 965 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi ise yüzde 0,63 arttı.