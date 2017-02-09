09.02.2017 18:30:48

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 88.830,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 581,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 8,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile gıda, içeçek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 87.846,48 puana kadar gerilese de dolar/TL'nin 3,6752'ye kadar gerilemesinden bulduğu destekle yükselişe geçti. BIST 100 endeksi en yüksek 89.005,10 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,66 artışla 88.830,21 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeks verisinin takip edileceğini belirterek, endekste 87.500 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Serbest piyasada dolar 3,6890, avro ise 3,9430 liradan işlem gördü.

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