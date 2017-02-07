07.02.2017 19:02:55

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 9,45 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile metal ana sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 86.877,27 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alışlarla en yüksek 88.075,33 puanı gördü. Kapanışa doğru kar satışlarının etkili olmasıyla 87.200 seviyesine gerileyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,14 artışla 87.476,73 puandan tamamladı.

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